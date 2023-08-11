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Подведены итоги стипендиальной программы для талантливых студентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Более 13 тыс. человек подали заявки на участие в стипендиальной программе «Тинькофф». Победителями стали 200 российских и иностранных студентов, обучающихся в 29 вузах РФ, рассказали в компании.

Из числа победителей 47 человек — жители Москвы и Санкт-Петербурга. Финалистов определили по итогам отборочных испытаний: экзамена, оценки портфолио, интервью с экспертами. Во время этих этапов оценивалась академическая успеваемость студентов, их участие в олимпиадах всероссийского и международного уровня, в чемпионатах по программированию и хакатонах, а также в научных конференциях. Кроме того, учитывалась и работа студентов над собственными проектами по разработке (pet-project).

По направлениям «Аналитика» и «Разработка» стипендиатов оказалось больше всего (всего 186 студентов). Еще 14 студентов будут получать стипендию по новому треку «Информационная безопасность».

Размер ежемесячной стипендии — 25 тыс. рублей. На протяжении всего учебного года со студентами будут работать наставники. Также участники программы получат отложенное предложение о работе.

В 2023 году стипендиальный фонд увеличился почти до 60 млн рублей, а количество участников выросло до 200 человек. Возможность получать стипендию получили студенты очной формы обучения вне зависимости от гражданства — в этот раз заявки поступили от студентов российских вузов из 30 стран, включая Белоруссию, Китай и Индию.

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