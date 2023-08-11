Заявку единственного желающего построить баню за 70 млн в Чаплыгине отклонили

Властям города Чаплыгина в Липецкой области не удалось найти подрядчика на строительство бани за 70 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на итоги рассмотрения заявок на участие в закупке.

На конкурс заявилась только одна неназванная компания, однако комиссия отклонила заявку. Причиной стало «непредоставление информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 закона № 44 ФЗ».

В администрации города информагентству сообщили, что не оставят попыток найти подрядчика и будут проводить торги дальше.

Максимальная стоимость контракта с исполнителем оценивалась в 72,78 млн рублей. Средства должны были выделить из городского бюджета.

Проект предусматривает строительство бани с мужским и женским отделениями. Одновременно находиться в них смогут не менее 40 человек. Предполагается, что строительство будет разбито на три этапа. Сдача объекта запланирована на конец октября 2025 года.