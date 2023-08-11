В Ульяновской области 20 человек утонули с начала лета

С начала купального сезона в Ульяновской области утонули 20 человек. Об этом сообщает Ulpravda.ru со ссылкой на МЧС региона.

Практически все трагические ситуации сложились в местах, которые не оборудованы для купания. Причиной гибели людей становилось несоблюдение правил безопасности при купании, оставление детей без присмотра и купание в состоянии опьянения.

В числе погибших — пятеро детей. Из 15 погибших взрослых шестеро решили искупаться после употребления алкогольных напитков.

Вечером 10 августа двухлетний ребенок утонул во время купания в реке Мульта на Алтае. Тело погибшего обнаружили в 1 км ниже по течению.