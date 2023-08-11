«Желтый» уровень опасности из-за пожаров объявили в Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области в связи с риском природных пожаров. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на информацию Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, предупреждение действует до вечера 12 августа. В Подмосковье установился четвертый класс пожарной опасности.

Кроме того, «желтый» уровень действует с вечера 10 августа в связи с грозами и ветром. Предупреждение объявлено до вечера 11 августа.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание на территории Липецкой области к выходным. Температура воздуха 11 августа составит +23 градуса.