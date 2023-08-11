Двухлетний ребенок утонул в реке на Алтае

Двухлетний ребенок утонул во время купания в Усть-Коксинском районе на Алтае. Тело погибшего удалось найти через час после трагедии.

Инцидент произошел вечером 10 августа на реке Мульта. Ребенка унесло течением во время купания, пишет altapress.ru. Поисками занимались полицейские, врачи и волонтеры, они обследовали порядка 1,6 км русла реки до слияния с Катунью. Тело ребенка обнаружили в 1 км от места утопления.

Жителей региона призывают внимательно следить за детьми во время нахождения у водоемов. Кроме того, не следует отпускать детей купаться одних.

В Санкт-Петербурге по факту гибели семилетнего ребенка было возбуждено уголовное дело. Мальчик утонул в Финском заливе, когда его мама с подругой заснули на пляже.