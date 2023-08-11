Службы ЖКХ Биробиджана перешли в режим готовности из-за осадков

В Биробиджане прогнозируются неблагоприятные погодные явления. 12 и 13 августа ожидаются сильные дожди, местами грозы с усилением шквалистого ветра до 20 м/с. За 12 часов может выпасть порядка 50 мм осадков.

Коммунальные службы города, аварийные бригады энергетиков, УК переведены в режим повышенной готовности. В случае возникновения ЧП они будут оперативно устранять последствия. УК поставлена задача быстро реагировать на обращения горожан, пишет ИА EAOMedia.

Ранее, 8 августа, со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщалось о возвращении в Москву «египетских ночей». Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» отличаются жарким, удушливым воздухом и почти полным отсутствием ветра.