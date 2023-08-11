В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
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- В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»
15 августа в 12:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон». Турнир пройдет по правилам бокса.
Участники:
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира;
- Вячеслав Дацик, российский боксер, участник главного боя;
- Оли Томпсон, британский боец ММА, участник главного боя;
- Олег Тактаров, российский боец ММА, чемпион UFC, актер, участник соглавного боя;
- Джефф Монсон, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, участник соглавного боя;
- Марк Петровский, чемпион мира по боксу, участник турнира;
- Кевин Джонсон, американский боксер, участник турнира;
- Эдгар Гукасян, российский боксер, чемпион WBA Asia South, участник турнира;
- Андрей Ефимов, российский боец поп-ММА, участник турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон» пройдет 18 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.
Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название СМИ.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.
Пресс-конференция пройдет в студии на 3-м этаже.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.