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В МИЦ «Известия» расскажут о турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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15 августа в 12:00 в МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон». Турнир пройдет по правилам бокса.

Участники:

  • Владимир Хрюнов, промоутер турнира;
  • Вячеслав Дацик, российский боксер, участник главного боя;
  • Оли Томпсон, британский боец ММА, участник главного боя;
  • Олег Тактаров, российский боец ММА, чемпион UFC, актер, участник соглавного боя;
  • Джефф Монсон, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, участник соглавного боя;
  • Марк Петровский, чемпион мира по боксу, участник турнира;
  • Кевин Джонсон, американский боксер, участник турнира;
  • Эдгар Гукасян, российский боксер, чемпион WBA Asia South, участник турнира;
  • Андрей Ефимов, российский боец поп-ММА, участник турнира.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Дацик VS Томпсон» пройдет 18 августа. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.

Для аккредитации на пресс-конференцию необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, серию и номер паспорта, название СМИ.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4236, 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 3-й этаж.

Пресс-конференция пройдет в студии на 3-м этаже.

Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.

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