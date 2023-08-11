«Ростех» поставил около 3 тыс. смартфоном на ОС «Аврора»

Госкорпорация «Ростех» поставила заказчикам около 3 тыс. смартфонов на операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом 11 августа сообщила ее пресс-служба ТАСС.

«Мы поставили корпоративным и государственным заказчикам около 3 тыс. смартфонов на ОС «Аврора», обсуждаются дальнейшие поставки», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что российские чиновники и законодатели начали получать смартфоны под управлением «Авроры». Пока речь идет о тестировании таких девайсов, рассказал источник в одном из госорганов.

В частности, в Совет Федерации поставлено несколько десятков таких аппаратов с возможностью увеличения количества в случае успеха эксперимента. Тестирование аппаратов на «Авроре» в госструктурах проходит в то время, как они отказываются от использования iPhone от Apple.

1 июня Федеральная служба безопасности и Федеральная служба охраны сообщили о раскрытии операции спецслужб США с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглось несколько тысяч телефонов Apple.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях американские смартфоны iPhone.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал, что самостоятельно выявить вредоносное ПО практически невозможно. По мнению эксперта, в случае с iPhone устройства подверглись именно целевым, сложно организованным атакам.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. По его словам, самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.