Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Учителя заподозрили в изнасиловании восьмилетней школьницы на кладбище под Челябинском
Армия
Военный эксперт назвал главную цель модернизации самоходных артиллерийских орудий
Общество
Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву
Армия
Марочко рассказал о потере 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении
Происшествия
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Мир
Двое хулиганов забрались на шпиль кафедрального собора в Милане
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве на северо-западе Москвы
Общество
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Интернет и технологии
«Ростех» поставил около 3 тыс. смартфоном на ОС «Аврора»
Новости компаний
Губернатор Ростовской области дал старт застройке территории бывшего аэропорта
Экономика
Курс евро превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года
Общество
После взрыва в Сергиевом Посаде за медпомощью обратились 84 человека
Мир
Пашинян заявил об отказе Азербайджана пропускать гумпомощь в Нагорный Карабах

Военный эксперт оценил информацию о возможной отставке Резникова

Военный эксперт Матвийчук: Резникова могут уволить из-за воровства
0
Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова возможна из-за случаев нецелевого использования денег. Об этом 11 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне портал «Украинская правда» написал, что президент Украины Владимир Зеленский снова думает над возможностью отставки Резникова. На место нового министра рассматривают двух кандидатов: вице-премьер и министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

«Дело в том, что в последнее время всплыли неприглядные случаи воровства, нецелевого использования денег. И это бросает тень на Зеленского. Я думаю, что Зеленский сейчас просто нашел стрелочника и пытается за счет Резникова отвести от себя удары финансовых воротил Запада», — сказал Матвийчук.

Ломают комика: Вашингтон меняет свою стратегию в отношении Зеленского
Белый дом будет вынужден объяснить электорату провал контрнаступления ВСУ

В феврале вопрос об отставке Резникова уже поднимался. 1 февраля депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщал, что Резников может уйти с должности министра обороны Украины и возглавить минюст. Несколько дней спустя бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил со ссылкой на источники, что Резников написал заявление об отставке.

Тогда ему на замену рассматривали начальника главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова. Однако Зеленский попросил Резникова остаться на посту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023