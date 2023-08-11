Военный эксперт оценил информацию о возможной отставке Резникова

Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова возможна из-за случаев нецелевого использования денег. Об этом 11 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Накануне портал «Украинская правда» написал, что президент Украины Владимир Зеленский снова думает над возможностью отставки Резникова. На место нового министра рассматривают двух кандидатов: вице-премьер и министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.

«Дело в том, что в последнее время всплыли неприглядные случаи воровства, нецелевого использования денег. И это бросает тень на Зеленского. Я думаю, что Зеленский сейчас просто нашел стрелочника и пытается за счет Резникова отвести от себя удары финансовых воротил Запада», — сказал Матвийчук.

В феврале вопрос об отставке Резникова уже поднимался. 1 февраля депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщал, что Резников может уйти с должности министра обороны Украины и возглавить минюст. Несколько дней спустя бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил со ссылкой на источники, что Резников написал заявление об отставке.

Тогда ему на замену рассматривали начальника главного управления разведки минобороны страны Кирилла Буданова. Однако Зеленский попросил Резникова остаться на посту.