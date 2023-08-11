Подросток сорвался со скалы в районе пляжа в Находке

В Находке Приморского края отдых на пляже едва не обернулся трагедией. Подросток сорвался со скалы и упал на камни в море.

Как рассказали ИА PrimaMedia в краевом минздраве, инцидент произошел на пляже Лесная. Группа подростков отправилась гулять по скалам и понырять с них. Один из парней, готовясь к прыжку, поскользнулся и рухнул вниз.

Сразу после падения подросток потерял сознание. Недалеко от места ЧП были саперы, которые оперативно вытащили пострадавшего на берег. Оттуда его забрала скорая помощь.

В ведомстве добавили, что врачи обработали ссадины и ушибы пострадавшего. Он стабилен, вероятно, его отправят на амбулаторное лечение.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что мужчина сломал позвоночник после падения со склона и несколько дней ждал помощи в Сибири. Инцидент произошел, когда двое туристов путешествовали по тайге в Курагинском районе Красноярского края.