Курс евро превысил 108 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Московской бирже превысил 108 рублей впервые с 24 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные сайта биржи.

Курс доллара на данный момент составляет около 97,8 рубля, китайская валюта продается за 13,4 рубля.

Ранее, 9 августа, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. Он отметил, что начиная с апреля рубль имеет тенденцию понижения по отношению к европейской и американской валютам.