ДТП с участием двух фур произошло под Калугой

В Калужской области произошло серьезное столкновение двух фур. Видео, подтверждающее факт ДТП, появилось в распоряжении «Известий» 11 августа.

Авария произошла на мосту через реку Нара в деревню Папино Жуковского района на автомобильной дороге Москва – Рославль. На данный момент движение на дороге в обе стороны перекрыто. На месте работают экстренные службы.

О пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее, 6 августа, сообщалось о столкновении грузовиков в Красноярском крае. Удар, который произошел на мосту, был настолько сильный, что одна из фур отлетела в сторону, пробила ограждение и рухнула в овраг. После удара обе машины загорелись.