Во Внуково заявили о временном ограничении на посадку и вылет самолетов

Московский аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом «Известиям» в пятницу, 11 августа, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково с 9:40 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности часть рейсов перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла», — сказано в сообщении.

На данный момент порядка шести вылетов и 12 прилетов были задержаны, согласно информации онлайн-табло.

Ранее, в ночь на четверг 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов. Такое решение было принято из-за полета беспилотников, об уничтожении которых было сообщено в тот же день.