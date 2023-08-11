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Дом Масленникова восстановили в Калуге

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В Калуге завершили реставрацию объекта культурного наследия (ОКН) муниципального значения «Дом Г.Я. Масленникова». Об этом сообщает региональное управление по охране ОКН.

«Завершились работы по сохранению объекта культурного наследия муниципального значения «Дом Г.Я. Масленникова», 1-я треть XIX в.», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета «Весть», фасад дома перекрасили в желтый цвет. Работы по восстановлению проводились в рамках областной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах.

6 июля сообщалось, что под Калугой сохранят здание бывшего завода «Кристалл», которое является памятником архитектуры. На территории бывшего завода появится жилищная застройка. Работы по реставрации должны начать следующей весной.

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