Ремонт дороги Урицкий – Козелкино под Брянском завершат до конца года
Под Брянском до конца 2023 года планируют завершить ремонт автодороги Урицкий – Козелкино. Об этом управление автомобильных дорог региона сообщает в своем Telegram-канале.
Протяженность ремонтируемого участка составляет 4 км. Подрядчик, который выступает АО «Брянскавтодор», сейчас обустраивает выравнивающий слой из щебня. Параллельно ведутся работы по укладке асфальта, ремонтируются съезды, проводится укрепление обочин.
«После завершения капремонта на автодорогу нанесут разметку из термопластика и краски. Работы завершатся в текущем году», — говорится в сообщении.
Как уточняет NASHBRYANSK.RU, ремонтируемая дорога ранее была щебеночной. Чтобы ее содержать, приходилось постоянно подсыпать участок щебнем и грейдировать. Асфальтобетонного покрытия там никогда не было.