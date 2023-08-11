Проект «Северный обход Омска» скорректировали для сохранения леса

Проект строительства автодороги «Северный обход Омска» скорректировали для сохранения леса. Распоряжение об изменении условий концессионного соглашения в отношении проектирования, строительства и эксплуатации дороги врио губернатора Виталий Хоценко подписал 10 августа.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН», дорогу продлили на 4 км. Теперь четырехполосная трасса пройдет севернее деревни Подгородки, а ее общая протяженность увеличится до 67 км.

Изначально дорогу планировалось проложить через Подгородский лесхоз. В таком случае пришлось бы вырубить 35 га леса. Альтернативный вариант строительства региональный минтранс принял после встречи с жителями деревни Подгородка и поселка Пушкино, задание на проектирование было скорректировано.

Запланированный к строительству «Северный обход Омска» должен будет соединить трассы Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск и Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Проект предусматривает возведение пяти развязок, 21 путепровода, двух мостов через Иртыш и Омь.

До внесения изменений в проект его реализация оценивалось в 63,2 млрд рублей, из них 27 млрд областные власти намеревались привлечь из федерального бюджета.