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Кафе и ресторанам Москвы рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В пятницу, 11 августа, кафе и ресторанам Москвы рекомендуется закрыть летние веранды из-за надвигающейся непогоды. Об этом в этот день сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

«В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 11 августа ожидается гроза, сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — сообщило ведомство.

Также в департаменте заявили, что предприятиям следует укрепить все конструкции и закрыть зонты.

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Ранее 11 августа Гидрометцентр сообщил, что москвичей в пятницу ожидают переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, а также до 29 градусов тепла. Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

8 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарким, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.

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