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Более 150 нарушений использования судов выявили на Каме в Удмуртии

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На реке Кама в Удмуртии за лето выявили 155 нарушений правил эксплуатации маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«Основные нарушения — это стоянка судов на якоре в запрещенных местах. Кама — река судоходная, рыбаки или просто отдыхающие на своих плавсредствах стоят на судовом ходу. И ведь они совсем не думают, что могут, например, столкнуться с проходящим мимо крупногабаритным судном, перевернуться от волн или быть затянутыми под винты», — объяснил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев.

Запрещено на реке и маневрирование, то есть движение по судоходному руслу. Другие частые нарушения касаются пассажировместимости, отсутствия жилетов, бортовых идентификационных номеров, прав на управление судном и освидетельствования, пишет ИА «Сусанин».

С начала лета составлено 155 протоколов о нарушении правил эксплуатации маломерных судов. Зарегистрировано 29 трагических случаев на воде. Погибли 26 взрослых и трое детей. Происходят инциденты и с маломерными судами. Последний из них был зафиксирован 6 августа в селе Чеганда, где перевернулась лодка. В воде оказались четыре человека, их заметил очевидец и оказал помощь.

На усиленное патрулирование инспекторы переходят с пятницы по воскресенье. Под внимание попадает не только акватория, но и береговая линия.

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