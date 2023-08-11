Один человек погиб и пятеро пострадали в тройном ДТП в Оренбуржье

В Оренбургской области в результате столкновения трех легковушек погиб человек, еще пятеро, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на региональное УМВД России.

Авария произошла 11 августа около двух часов ночи на 290-м км автодороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск (подъезд к городу Оренбургу).

Предварительно установлено, что водитель легкового Ford выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia. После этого в них врезалась «Лада Веста», двигавшаяся следом за Kia.

От полученных травм на месте ДТП погибла 57-летняя пассажирка Ford. Еще пять человек, в том числе двое детей восьми и десяти лет, доставлены в больницу, уточняет РИА «Оренбуржье».

Обстоятельства автокатастрофы устанавливаются.

9 августа на трассе Москва – Челябинск возле села Богдановка в Северном районе Оренбуржья водитель «Лада Гранта» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda. Два человека погибли, еще четверо пострадали.