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Польские СМИ рассказали о мотивах ЕС не принимать Украину в союз

Do Rzeczy: Украину не примут в ЕС из-за антидемократических законов и коррупции
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Польский журналист Лукаш Важеха рассказал, что Украину не примут в Европейский союз (ЕС) из-за высокого уровня коррупции, а также антидемократических законов. Об этом он сообщает в материале для газеты Do Rzeczy.

«Получая информацию о гигантских масштабах коррупции в этой стране, а также о том, насколько там антидемократичное законодательство, открыто дискриминирующее часть населения, следует признать, что Украина к членству в ЕС совершенно не готова», — пишет Важеха.

По словам журналиста, Украина является не только очень коррумпированной, но и квазиавторитарной страной. Он также отметил, что в стране живет очень много олигархов и Киев просто не сможет существовать самостоятельно. Журналист также рассказал, что в перспективе Украину также ждет и демографическая проблема.

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Ранее, 22 июня, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский указал на то, что для Украины не существует коротких путей для вступления в Евросоюз. В ходе выступления на Европейском форуме Вахау в Австрии глава МИД Чехии сообщил, что Украине еще многое предстоит сделать. Министр также отметил, что Киев готов провести необходимые преобразования.

За день до этого испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Украина достигла некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, однако ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще 28 февраля 2022 года. Власти Украины в апреле того же года передали в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

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