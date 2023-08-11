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Польский журналист рассказал о желании Дуды отдать обе почки Зеленскому

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Президент Польши Анджей Дуда готов отдать обе почки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом 10 августа рассказал польский журналист Лукаш Важеха.

«Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — написал он в X.

Так Важеха прокомментировал высказывание Дуды, который заявил, что ждал большего для Украины от саммита НАТО в Вильнюсе. Президент также объявил, что намерен добиваться приглашения Украины на следующую встречу альянса.

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Ранее, 2 августа, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. По его словам, это происходит из-за того, что на Украине «появились некоторые эмоции».

Днем ранее посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

Ранее, 30 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

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