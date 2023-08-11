Польский журналист рассказал о желании Дуды отдать обе почки Зеленскому
Президент Польши Анджей Дуда готов отдать обе почки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом 10 августа рассказал польский журналист Лукаш Важеха.
«Ну конечно. Мы все знаем о патологических чувствах господина президента к Украине и ее лидеру. Если бы мог, он бы дал вырезать себе обе почки ради них», — написал он в X.
Так Важеха прокомментировал высказывание Дуды, который заявил, что ждал большего для Украины от саммита НАТО в Вильнюсе. Президент также объявил, что намерен добиваться приглашения Украины на следующую встречу альянса.
Ранее, 2 августа, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей. По его словам, это происходит из-за того, что на Украине «появились некоторые эмоции».
Днем ранее посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева. В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.
Ранее, 30 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.