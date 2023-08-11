Борисов: следующие станции «Луна» запустят в 2027 и 2028 годах

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов после успешного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первой российской лунной станцией «Луна-25» 11 августа сообщил о дальнейших планах госкорпорации по освоению Луны.

«2027 год — это «Луна-26», 2028-й — «Луна-27», в 2030-м или после 2030-го — «Луна-28», — рассказал он журналистам.

Борисов пояснил, что это будут комплексы автоматических исследований. Затем «Роскосмос» с коллегами из Китая перейдет к следующей фазе.

«К возможности пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Это длительная важная программа, к которой, мы надеемся, будут присоединяться многие страны», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день состоялся запуск станции «Луна-25» с космодрома Восточный. Это первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли. Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли.

Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел автоматическую станцию «Луна-25» на траекторию полета к спутнику Земли. В «Роскосмосе» сообщили, что выход станции на окололунную круговую орбиту высотой 100 км намечается на 16 августа, а посадка на поверхность естественного спутника Земли — на 21 августа.

До этого, 3 августа, сообщалось, что длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа станции продлится год.