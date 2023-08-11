Коррупция на Украине не нарушение, а несущая конструкция государственности, без которой страна не сможет существовать, заявил 10 августа в комментарии для YouTube-канала Alpha Media украинский психолог Олег Хомяк.

«Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет», — сказал он.

Хомяк подчеркнул, что коррупция придает смысл существованию государственной власти. При этом психолог отметил, что попытки властей избавиться от всего русского не приведут к прогрессу, как тем кажется. Идеи о том, что бойкот русских писателей-классиков приведет к «расцвету Украины», он назвал сумасшедшими.

Решение проблемы коррупции — одно из условий принятия Украины в Евросоюз и НАТО. Поэтому власти стараются показать западному лагерю свои старания на пути соответствия нормам кандидата на вступление в альянсы.

6 августа агентство Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении в стране кампании по увольнению чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Так Зеленский пытается произвести впечатление на своих западных партнеров, отметили в агентстве.

31 июля французский политик, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение» и член Комитета Европарламента (ЕП) по оборонной политике Эрве Жювен назвал Украину самой коррумпированной страной мира. Он добавил, что политика Евросоюза по отношению к ней — ошибочна.

28 июня заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что в Киеве планируют разработать дорожную карту по отказу от расчетов наличной гривной для борьбы с коррупцией. Если отказ от наличной гривны будет реализован, то Украина станет первой в мире страной, которая перейдет исключительно на безналичные расчеты