Реклама
Прямой эфир
Мир
В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке
Мир
Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах
Мир
Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Общество
Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией
Общество
В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Психолог Хомяк назвал коррупцию на Украине несущей конструкцией

Психолог Олег Хомяк считает, что Украина не сможет существовать без коррупции
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Коррупция на Украине не нарушение, а несущая конструкция государственности, без которой страна не сможет существовать, заявил 10 августа в комментарии для YouTube-канала Alpha Media украинский психолог Олег Хомяк.

«Государство рухнет. У нас коррупция — это не нарушение, это несущая конструкция, я не шучу. И, если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет», — сказал он.

Хомяк подчеркнул, что коррупция придает смысл существованию государственной власти. При этом психолог отметил, что попытки властей избавиться от всего русского не приведут к прогрессу, как тем кажется. Идеи о том, что бойкот русских писателей-классиков приведет к «расцвету Украины», он назвал сумасшедшими.

Облава наоборот: почему на Украине начали разоблачать военкомов
Эксперты говорят об обострении противостояния Зеленского и Залужного на фоне трудностей с мобилизацией

Решение проблемы коррупции — одно из условий принятия Украины в Евросоюз и НАТО. Поэтому власти стараются показать западному лагерю свои старания на пути соответствия нормам кандидата на вступление в альянсы.

6 августа агентство Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении в стране кампании по увольнению чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Так Зеленский пытается произвести впечатление на своих западных партнеров, отметили в агентстве.

31 июля французский политик, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение» и член Комитета Европарламента (ЕП) по оборонной политике Эрве Жювен назвал Украину самой коррумпированной страной мира. Он добавил, что политика Евросоюза по отношению к ней — ошибочна.

28 июня заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что в Киеве планируют разработать дорожную карту по отказу от расчетов наличной гривной для борьбы с коррупцией. Если отказ от наличной гривны будет реализован, то Украина станет первой в мире страной, которая перейдет исключительно на безналичные расчеты

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023