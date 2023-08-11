В Петербурге два судна столкнулись у Стрелки Васильевского острова
В Санкт-Петербурге у Стрелки Васильевского острова столкнулись суда «Роб Рой» и «Москва-85». В распоряжении «Известий» в пятницу, 11 августа, оказались кадры с места происшествия.
По данным 78.ru, одна из лодок — «Роб Рой» — получила значительные повреждения.
Пострадавших в аварии на воде нет. В крови капитанов судов следов алкоголя не обнаружено.
21 июня девочка-подросток пострадала в результате столкновения гидроцикла и катера на реке Великой в Пскове. Гидроцикл, которым управлял мужчина, столкнулся с катером. Пассажирка гидроцикла 2007 года рождения получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.