Пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей рассказал «Известиям» 11 августа, как группу военных отправили на передовую в качестве приманки, где они и попали в окружение ВС РФ.

«Наш командир не туда нас повел, я так понимаю, и за Малой Такмачкой попали в окружение, сдались в плен. Он нас вел, говорил, что будет вести по рации, а рация была только у нас у старшего, старший сидел на башне. Завел нас прямо в окружение, мы там сдались», — вспоминает Сергей.

При этом, по его словам, изначально их готовили к службе во внутренних войсках, и отправлять на разведку не должны были. На такое задание группу, по мнению Сергея, отправили с целью «пробить дорогу».

«Мы должны были стоять, блокпосты занимать такие, мы не должны были на танке ехать. Я думаю, что специально они просто хотели, чтоб посмотреть, дорога заминирована или нет», — добавил военнопленный.

Как отметил Сергей, за время подготовки в рядах ВСУ чувствовалось деморализующая обстановка — многие говорят о бессмысленности противостояния российским войскам.

Ранее в этот день военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.