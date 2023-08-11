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«РИА Новости»: мотострелки РФ штурмом взяли важный опорник ВСУ у Марьинки

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Пятая отдельная мотострелковая бригада ВС РФ взяла штурмом имеющий стратегическое значение опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 11 августа, рассказал военнослужащий с позывным Шахтер — источник «РИА Новости».

«Был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. <...> По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — рассказал источник. Он уточнил, что данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки.

Военнослужащий продемонстрировал снятые незадолго до штурма кадры массированных ударов по зоне неподалеку от ствола вентиляционной шахты.

«Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти», — пояснил он.

«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон

Ранее, 7 августа, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с ВСУ. По его словам, Марьинка и Авдеевка давно уже превратились в площадки для нанесения ударов по столице Донбасса, и ВСУ не готовы оставлять такие выгодные позиции.

Перед этим, 4 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска контратаковали ВСУ и заняли более выгодные позиции в районах Белогоровки и Водяного в ДНР. Всего ВС РФ на донецком направлении успешно отразили восемь атак ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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