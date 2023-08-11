В Алтае в реке было найдено тело двухлетнего ребенка

В Республике Алтай в реке Мульта было найдено тело двухлетнего ребенка. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

«По предварительным данным, около 17 часов (13 часов мск) 10 августа 2023 года на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться, оставив своего двухлетнего сына на берегу реки Мульта. Находясь в воде, женщина увидела, что сын оказался в реке и его уносит течение, спасти ребенка самостоятельно ей не удалось», — говорится в сообщении ведомства.

Были организованы поиски ребенка. Через час на расстоянии около 700 м вниз по течению от места происшествия спасатели обнаружили тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее, 2 августа, стало известно, что в канализационном коллекторе в Новосибирской области погиб ребенок. Уточнялось, что инцидент произошел на территории дачного поселка Кудряшовский.