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Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Заявление Пентагона о «надлежащем» использовании кассетных боеприпасов на Украине является цинизмом. Об этом 10 августа заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о применении кассетных боеприпасов на Украине «надлежащим образом».

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду «надлежащее использование» кассетных бомб и в случае с российским журналистом Ростиславом Журавлевым. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) именно указанными боеприпасами», — приводит слова посла Telegram-канал дипмиссии.

Антонов добавил, что «на совести вооруженных Западом украинских террористов» — сотни жизней детей, регулярные обстрелы жилых кварталов, атаки на Крымский мост и гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС, удары по Запорожской АЭС.

Он также задался вопросом, настанет ли конец лицемерию Вашингтона.

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9 августа Украина направила в администрацию США отчет о применении кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника. По словам источника, необходимость отправки таких отчетов обговаривалась между странами ранее, перед первой поставкой этого типа вооружения.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу назвал решение США включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы военным преступлением. Он также напомнил, что этот тип снарядов запрещен международной конвенцией.

22 июля подразделения ВСУ нанесли артиллерийский удар по группе сотрудников МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Ранения получили четыре журналиста, в том числе Польшаков и Шиков. Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев скончался во время эвакуации.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ 7 июля. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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