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Источник сообщил о взятии важного опорного пункта ВСУ у Марьинки

«РИА Новости»: российские мотострелки штурмом взяли опорный пункт ВСУ у Марьинки
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Пятая отдельная мотострелковая бригада ВС РФ взяла штурмом опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР), который имеет большое стратегическое значение. Об этом 11 августа рассказал источник «РИА Новости» — военнослужащий с позывным Шахтер.

«Подразделениями 5-й бригады был произведен штурм Красногоровского шахтного вентиляционного ствола. Данный опорный пункт находится на окраине Красногоровки. По итогам штурма наши бойцы закрепились на стратегически важной точке», — поведал военный об успехах операции.

Он также продемонстрировал видеозапись, на которой можно увидеть массированные удары по зоне неподалеку от ствола вентиляционной шахты. Эти кадры, по информации бойца, были сделаны незадолго до штурма.

«Артподготовка нужна для того, чтобы подавить огневые точки противника и чтобы штурмовые подразделения смогли безболезненно подойти», — пояснил он необходимость нанесения таких ударов.

«Наша задача — выйти в район и забрать опорные пункты»
У бойцов штурмовых отрядов есть всего несколько минут, чтобы захватить вражеский укрепрайон

Ранее, 7 августа, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что на донецком направлении спецоперации развернулись интенсивные боестолкновения российской армии с ВСУ. По его словам, Марьинка и Авдеевка давно уже превратились в площадки для нанесения ударов по столице Донбасса, и ВСУ не готовы оставлять такие выгодные позиции.

Перед этим, 4 августа, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска контратаковали ВСУ и заняли более выгодные позиции в районах Белогоровки и Водяного в ДНР. Всего ВС РФ на донецком направлении успешно отразили восемь атак ВСУ.

За день до этого, 3 августа, по заявлению Конашенкова, подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией также отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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