Губернатор Ленинградской области призвал оставить название кинофестиваля «Окно в Европу»

В Выборге завершился богатый на скандалы кинофестиваль «Окно в Европу». Несколько месяцев публика обсуждала ребрендинг фестиваля и смену его названия на «Выборгский фестиваль». Сменили логотип, название сайта и даже, как казалось, концепцию. Однако на церемонии закрытия 10 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично призвал вернуть мероприятию прежнее наименование.

«Петр Первый открывал окно в Европу, и не нам его закрывать. Если они хотят, пусть со своей стороны и закрывают», — заявил он на площади Выборгского замка.

Собравшиеся встретили предложение аплодисментами, и стало понятно, что ребрендинг нужно отменять. Что он уже отменен. Генеральный продюсер фестивали Геворг Нерсисян даже крикнул «ура!», поддерживая реформу.

Актриса Дарья Екамасова и член жюри фестиваля в этом году призналась, что большой разницы в названиях не увидела.

«Мне нравилось «Окно в Европу», но в народе всё равно говорили: «Ты едешь в Выборг?» Так что, по сути, неформально фестиваль всегда так и назывался. Просто раньше было «едешь в Выборг», а теперь — «едешь на «Выборг», — отметила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 11 августа, в 10:00

Трудный Выборг: «Окно в Европу» переименовали второй раз год