Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Мир
Блинкен исключил смягчение санкций против Ирана после обмена заключенными
Мир
В США заявили о росте инфляции впервые с июня 2022 года
Мир
Байден запросил у конгресса США еще $13 млрд на военную помощь для Украины
Общество
Более 20 тыс. российских казаков стали участниками спецоперации
Мир
Пентагон подтвердил подготовку в США части военных лидеров мятежников в Нигере
Мир
Самолеты коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушные границы Сирии
Мир
В турецкой Малатье во время землетрясения пострадали 23 человека
Мир
В Пентагоне заявили о наращивании производства артснарядов для передачи Украине
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, а также до 29 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в пятницу, 11 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +19.

В Московской области днем ожидается от +26 до +28 градусов, ночью температура понизится до +17...+19.

Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

До пекла: жара в Центральной России пойдет на спад в середине недели
В каких регионах высокие температуры задержатся до выходных

Ранее, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.

Тогда же в Москве прошла третья за лето «тропическая» ночь. Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже 21 градуса тепла.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023