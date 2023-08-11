Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, а также до 29 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в пятницу, 11 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +19.
В Московской области днем ожидается от +26 до +28 градусов, ночью температура понизится до +17...+19.
Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Ранее, 8 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.
Тогда же в Москве прошла третья за лето «тропическая» ночь. Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже 21 градуса тепла.