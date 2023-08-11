Суд в Москве рассмотрит дело участников коптевской ОПГ об убийствах 26-летней давности

Мосгорсуд передал в Коптевский районный суд уголовное дело участников коптевской ОПГ Сергея Замараева и Владимира Бажанова, обвиняемых в бандитизме, незаконном хранении оружия и убийствах, совершенных в 1996 и 1998 годах.

«Мосгорсуд отправил уголовное дело для рассмотрения по существу в Коптевский районный суд», — заявил адвокат Андрей Орлов, представляющий интересы Замараева.



В начале августа 2023 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу. По данным следствия, участник коптевской ОПГ Сергей Замараев с подельниками из ореховской ОПГ в феврале 1996 года «по приказу руководителей преступных сообществ» убили предпринимателя Владимира Кутепова.



Следователи установили, что Замараев наблюдал за домом бизнесмена, передал информацию сообщникам о его местонахождении, а те застрелили его.



Также Замараеву инкриминируют участие в убийстве криминального авторитета тушинской ОПГ Вячеслава Степанова. Согласно материалам дела, 12 января 1998 года Замараев пригласил Степанова на встречу в московский бар «Долина».



На выходе из бара подельник Замараева расстрелял жертву из автомата. Под огонь также попал проходивший мимо трамвай. Трое пассажиров были ранены, из них одна женщина скончалась от ран.



Обвиняемые ранее направили в суд ходатайства о рассмотрении их дела присяжными. Данный вопрос будет решен Коптевским судом на предварительном заседании.



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