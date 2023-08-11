Реклама
Прямой эфир
Мир
В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке
Мир
Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах
Мир
Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Общество
Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией
Общество
В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преображенский суд Москвы начал рассматривать нашумевшее в советское время дело об убийстве эстонских школьниц Эды Эйкл и Кристы Сарап. Они приехали в столицу весной 1989 года, а через несколько дней их тела нашли в лесу со следами насилия.

Делу дали время: ученый обвиняется в убийствах 20-летней давности
Коллеги и родные Александра Цветкова уверяют, что в момент совершения преступлений он был в экспедиции

Тогда следователям не удалось раскрыть дело. Подозреваемого изобличили лишь 33 года спустя — в конце 2022-го — благодаря генетической экспертизе. Им оказался неоднократно судимый за мошенничество 57-летний Дмитрий Захаров.

Одежда Эды и Кристы со следами ДНК их убийцы хранилась у следователей все эти годы. Однако в конце прошлого века технологии не позволили установить, кому они принадлежат. Сейчас ДНК ранее судимых лиц заносят в специальную базу. В нее попали и биологические следы рецидивиста Захарова, которые совпали со следами на одежде девушек.

Поначалу Захаров не признавал вину, но впоследствии признался, что вместе с подельниками задушил девочек, чтобы скрыть другое преступление — изнасилование.

В суде он заявил, что в глубине души все эти годы боялся ареста. Просить прощения у родителей жертв он не стал: «Всё равно не простят».

Следствию пришлось провести колоссальную работу, чтобы установить подробности всеми забытого преступления, рассказала «Известиям» следователь по особо важным делам московского ГСУ Евгения Башаева. Следователи связались с родителями Эды, они живут в Таллине.

«Мы поговорили с ними по телефону. Они были в шоке, когда мы сказали им, что нашли преступников. Думаю, что за эти 34 года они давно потеряли надежду узнать, что же на самом деле случилось с их дочерью», — рассказала следователь.

За двойное убийство в советские годы Захарова могла постигнуть смертная казнь, теперь же грозит до 15 лет, пояснили адвокаты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Совесть ела»: начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023