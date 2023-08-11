В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Преображенский суд Москвы начал рассматривать нашумевшее в советское время дело об убийстве эстонских школьниц Эды Эйкл и Кристы Сарап. Они приехали в столицу весной 1989 года, а через несколько дней их тела нашли в лесу со следами насилия.

Тогда следователям не удалось раскрыть дело. Подозреваемого изобличили лишь 33 года спустя — в конце 2022-го — благодаря генетической экспертизе. Им оказался неоднократно судимый за мошенничество 57-летний Дмитрий Захаров.



Одежда Эды и Кристы со следами ДНК их убийцы хранилась у следователей все эти годы. Однако в конце прошлого века технологии не позволили установить, кому они принадлежат. Сейчас ДНК ранее судимых лиц заносят в специальную базу. В нее попали и биологические следы рецидивиста Захарова, которые совпали со следами на одежде девушек.



Поначалу Захаров не признавал вину, но впоследствии признался, что вместе с подельниками задушил девочек, чтобы скрыть другое преступление — изнасилование.



В суде он заявил, что в глубине души все эти годы боялся ареста. Просить прощения у родителей жертв он не стал: «Всё равно не простят».



Следствию пришлось провести колоссальную работу, чтобы установить подробности всеми забытого преступления, рассказала «Известиям» следователь по особо важным делам московского ГСУ Евгения Башаева. Следователи связались с родителями Эды, они живут в Таллине.



«Мы поговорили с ними по телефону. Они были в шоке, когда мы сказали им, что нашли преступников. Думаю, что за эти 34 года они давно потеряли надежду узнать, что же на самом деле случилось с их дочерью», — рассказала следователь.



За двойное убийство в советские годы Захарова могла постигнуть смертная казнь, теперь же грозит до 15 лет, пояснили адвокаты.



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«Совесть ела»: начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году