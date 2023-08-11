В агентстве по делам национальностей РФ рассказали о попытках давления на россиян
В сознание россиян из-за рубежа стремятся внедрять идеи сепаратизма и регионального изоляционизма, большой акцент делается на продвижении материалов, искажающих историю страны. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«Зарубежные модераторы стремятся внедрять в сознание российских граждан идеи сепаратизма и регионального изоляционизма. Значительный акцент делается на продвижение материалов, искажающих историю народов нашей страны. Насаждается русофобия, предпринимаются попытки организовать протестную активность. Используются технологии искусственного интеллекта для генерации и распространения публикаций, чтобы насытить российское информационное пространство деструктивными нарративами, которые связаны прежде всего с различными историческими датами», — рассказал Баринов.
Кроме того, возрос интерес к находящимся в России мигрантам из Центральной Азии. Среди них пропагандируются идеи этнического превосходства и негативного отношения к населению РФ и органам государственной власти.
По словам главы агентства, активизировалась деятельность новых квазирелигиозных движений, которые продвигают в более или менее скрытой форме антигосударственную повестку.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ФАДН «Известиям»:
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