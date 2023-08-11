Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией

Большая часть жителей новых регионов ассоциирует себя в первую очередь с Россией. Об этом «Известиям» рассказал глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«Мы проводим постоянный мониторинг состояния межнациональных отношений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. И сейчас уже можно сказать, что задача утверждения на уровне общественного сознания идеи этнической, культурной и исторической общности русского и украинского народов решается успешно, несмотря на попытки негативного внешнего влияния. Неважно, какой национальности человек, — большая часть жителей новых регионов ассоциирует себя в первую очередь с Россией, россиянами», — сказал он.

Баринов отметил, что люди не хотят конфронтации, поэтому призывы к разжиганию межнациональной розни не находят отклик.

«В противовес пропаганде наших врагов деятельность РФ направлена на созидание, что, конечно, находит поддержку у населения, консолидирует его вокруг наших единых духовных ценностей», — добавил глава агентства.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы ФАДН «Известиям»:

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