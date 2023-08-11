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Кошка стала самым популярным домашним животным в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России самым популярным домашним животным оказалась кошка. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования каршеринг-сервиса «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research.

Как отмечает «Газета.Ru» в четверг, 10 августа, кошек дома предпочитают держать 43% россиян. Любители собак оказались на втором месте — 42%.

Помимо этого, 8% жителей России заводят рыб, 6% — попугаев, 4% держат дома черепах, 3% — грызунов, по 2% опрошенных предпочитают кроликов и мини-пигов. 1% респондентов заявили, что держат домашний скот, пишет RT.

Не могут завести домашнего питомца в силу различных обстоятельств 70% опрошенных. Так, 26% респондентов заявили, что испытывают проблемы с жильем, 25% не заводят животное из-за трудностей совместных с ним поездок, 14% заявили о неготовности к ответственности, 9% — об отсутствии времени. Еще 4% опрошенных указали в качестве причины отсутствия у них домашнего питомца высокие расходы.

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В апреле ветеринар Богдан Галкин рассказал, что когда кошки трутся о ноги хозяев, они выражают свое доверие и любовь, а также «помечают» его. Кроме того, потиранием о ноги хозяина кошки привлекают к себе внимание, а также демонстрируют, что соскучились, и требуют ласки.

В октябре прошлого года врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о влиянии домашних животных на здоровье хозяина. По ее словам, питомцы способствуют уравновешенному психоэмоциональному состоянию. Кроме того, на людях хорошо сказываются частые прогулки с животными, а также необходимость их воспитывать, сообщает телеканал «Звезда». Так, дети приучаются к заботе.

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