Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считанные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Байден запросил у конгресса США еще $13 млрд на военную помощь для Украины
Мир
Пентагон подтвердил подготовку в США части военных лидеров мятежников в Нигере
Мир
Самолеты коалиции во главе с США за сутки 18 раз нарушили воздушные границы Сирии
Мир
В Пентагоне заявили о наращивании производства артснарядов для передачи Украине
Общество
В Минздраве сообщили о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Мир
В МИД РФ осудили решение США не продлевать вывод из-под санкций помощи Сирии
Мир
СМИ Украины узнали о найденных Зеленским кандидатах на пост министра обороны
Мир
EMSC зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,2 в Турции
Происшествия
Пожар на площади 2 тыс. кв. м произошел на складе в подмосковном Одинцово
Мир
Президент Кот-д'Ивуара заявил о готовности ЭКОВАС начать военную операцию в Нигере

Дворец спорта в Некрасовке откроется к 1 сентября

Собянин объявил о завершении строительства Дворца спорта «Некрасовка»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На юго-востоке Москвы завершилось строительство Дворца спорта «Некрасовка». Об этом в четверг, 10 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено. Во Дворце спорта свободно смогут заниматься местные жители, также в нем будут и спортивные группы, пишет «Москва 24».

Возле здания Дворца спорта оборудована парковка на 140 мест. Днем там смогут парковаться посетители учреждения, а ночь — жители района. Уточняется, что для многодетных семей посещение центра будет бесплатным.

На базе спорткомплекс организуют спортивную подготовку по единоборствам, игровым и ледовым видам спорта, плаванию. В свободное от тренировок спортсменов время дворец смогут посещать все желающие, пишет сайт kp.ru.

Площадь объекта составляет 21,3 тыс. кв. м, уточняет сайт aif.ru. Трехэтажное здание оборудовано бассейном на восемь дорожек, ледовой ареной, гимнастическим и тренажерным залами, а также залом единоборств.

Кроме этого, в здании будет работать шахматный клуб, зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, хореографический и универсальный игровой залы.

Кроме того, на территории Дворца спорта оборудовали площадки для волейбола, воркаута, футбола, баскетбола, а также атлетическую дорожку.

По словам мэра, дворец спорта в Некрасовке станет одним из самых лучших общедоступных объектов такого рода в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Для посетителей Дворец спорта в Некрасовке откроется к 1 сентября, отмечает НСН.

Зеленый квадрат: как меняют индустриальную застройку в России и мире
Зачем промзоны превращают в жилые кварталы с парками и как они влияют на развитие современной Москвы

9 августа стало известно, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируется открыть в Москве на Новоясеневском проспекте в сентябре 2023 года. На спортивном объекте будет проходить подготовка сильнейших российских фигуристов. Отмечается, что заниматься там смогут не только профессиональные спортсмены, но и жители района Ясенево.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023