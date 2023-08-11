На юго-востоке Москвы завершилось строительство Дворца спорта «Некрасовка». Об этом в четверг, 10 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию уже получено. Во Дворце спорта свободно смогут заниматься местные жители, также в нем будут и спортивные группы, пишет «Москва 24».

Возле здания Дворца спорта оборудована парковка на 140 мест. Днем там смогут парковаться посетители учреждения, а ночь — жители района. Уточняется, что для многодетных семей посещение центра будет бесплатным.

На базе спорткомплекс организуют спортивную подготовку по единоборствам, игровым и ледовым видам спорта, плаванию. В свободное от тренировок спортсменов время дворец смогут посещать все желающие, пишет сайт kp.ru.

Площадь объекта составляет 21,3 тыс. кв. м, уточняет сайт aif.ru. Трехэтажное здание оборудовано бассейном на восемь дорожек, ледовой ареной, гимнастическим и тренажерным залами, а также залом единоборств.

Кроме этого, в здании будет работать шахматный клуб, зал для занятий скалолазанием и экстремальными видами спорта, хореографический и универсальный игровой залы.

Кроме того, на территории Дворца спорта оборудовали площадки для волейбола, воркаута, футбола, баскетбола, а также атлетическую дорожку.

По словам мэра, дворец спорта в Некрасовке станет одним из самых лучших общедоступных объектов такого рода в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Для посетителей Дворец спорта в Некрасовке откроется к 1 сентября, отмечает НСН.

9 августа стало известно, что Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируется открыть в Москве на Новоясеневском проспекте в сентябре 2023 года. На спортивном объекте будет проходить подготовка сильнейших российских фигуристов. Отмечается, что заниматься там смогут не только профессиональные спортсмены, но и жители района Ясенево.