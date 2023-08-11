Артиллеристы ВС РФ за считанные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника

Расчет артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Ивана Сильченко в ходе наступления боролся с пехотой и бронетехникой противника. Украинские боевики попытались остановить продвижение российских войск, сопротивляясь, применяя ствольную и реактивную артиллерию. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 11 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Когда разведчики сообщили об обнаружении вражеской боевой машины РСЗО, которая готовилась ударить по позициям российских войск, расчет младшего сержанта Сильченко мгновенно приступил к работе — РСЗО боевиков находилась в зоне поражения артиллерийского орудия группы Сильченко.

Он лично навел орудие и со второго выстрела уничтожил вражескую установку, не дав ей открыть огонь. Всего гвардии младший сержант Сильченко и его расчет в ходе боевых действий на данном направлении прицельным огнем арторудия с минимальным расходом боеприпасов уничтожили три боевые бронированные машины, шесть артиллерийских орудий и минометов, 20 единиц автомобильной и специальной техники, а также более 100 солдат противника.

Тем временем расчет батареи противотанковых управляемых ракет под командованием гвардии капитана Дмитрия Матыцина громил противника в укрытиях и полевых укреплениях.

Обеспечивая огневую поддержку и прикрытие на ключевом направлении российской батальонной тактической группы, освобождающей один из населенных пунктов, гвардии капитан Матыцин получил от разведчиков данные о вражеских опорных пунктах.

Тогда он приказал механику-водителю выдвинуться в назначенный район, скрытно приблизиться, выбрать место с учетом особенностей местности и занять позицию для ведения огня. Получив координаты, Матыцин лично настроил параметры орудия и двумя точными пусками противотанковых управляемых ракет уничтожил опорный пункт противника с находящимся там личным составом и техникой.

Грамотные действия гвардии капитана Матыцина позволили мотострелкам быстро и без потерь выполнить поставленные задачи по захвату хорошо укрепленного опорного пункта и разгромить противника на позициях.

Днем ранее, 10 августа, Минобороны рассказывало, как попавший в засаду ефрейтор Косенков спас 13 раненых товарищей. Колонна водителя-санитара ефрейтора Сергея Косенкова совершала марш в район выполнения боевой задачи, когда попала в засаду украинских националистов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.