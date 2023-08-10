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Пентагон прокомментировал способы использования ВСУ кассетных боеприпасов

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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В США заявили, что кассетные боеприпасы, отправленные на Украину, применяются «надлежащим образом» и согласно оговоренным обязательствам. Об этом рассказал на брифинге в четверг, 10 августа, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он сообщил, что усовершенствованные боеприпасы двойного назначения предоставили Киеву возможность навязывать боевые действия российским войскам, чего раньше они делать не могли.

«У нас есть все признаки того, что они применяют эти вооружения надлежащим образом на поле боя, как обещали», — отметил пресс-секретарь Пентагона.

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Днем ранее, 9 августа, Украина направила в администрацию США отчет о применении кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинского чиновника. По словам источника, необходимость отправки таких отчетов обговаривалась между странами ранее, перед первой поставкой этого типа вооружения.

В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу назвал решение США включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы военным преступлением. Он также напомнил, что этот тип снарядов запрещен международной конвенцией.

Перед этим, 7 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди мирного населения растет по мере применения боевиками ВСУ кассетных боеприпасов.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ 7 июля. Президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

13 июля передачу кассетных боеприпасов Киеву подтвердил Пентагон. Совет Федерации обратился к парламентам мира и международным организациям с просьбой осудить США из-за поставок Украине кассетных боеприпасов.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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