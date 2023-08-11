В США заявили о росте инфляции впервые с июня 2022 года
Рост общего уровня цен в июле в США оказался равен 3,2%. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило министерство труда в своем пресс-релизе.
Инфляция выросла по сравнению с предыдущим месяцем. В июне рост цен составил 3%.
Этот скачок инфляции оказался первым за последний год — процент не менялся в США с июня 2022 года.
Ранее, 4 августа, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак рассказал, что решение Fitch Ratings понизить долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США грозит имиджевыми убытками для Вашингтона.
Данные опроса жителей США CNN и компанией SSRS 3 августа показали уверенность более половины американцев в том, что экономика США становится хуже. Также на вопрос, какая проблема является наиболее важной, 44% назвали экономические вызовы, такие как стоимость жизни или инфляция (19%); экономика в целом (16%); бедность, финансы и деньги (3%).