Футболисты «Балтики» обыграли «Ахмат» и одержали вторую победу подряд

Футболисты калининградского клуба «Балтика» одержали победу над соперниками из грозненского «Ахмата» в матче второго тура группового этапа Кубка России по футболу в четверг, 10 августа. Игра команд группы C прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:0.

Калининградцы открыли счет на 44-й минуте благодаря автоголу защитника грозненцев Андрея Семенова. На 62-й минуте финальный победный гол в ворота хозяев поля забил Дмитрий Барков, сообщил «Спорт-Экспресс».

Эта победа для «Балтики» стала второй подряд в турнире. Команда с шестью очками возглавляет турнирную таблицу в группе C. «Ахмат» пока без очков замыкает ее.

Накануне, 9 августа, действующий победитель Кубка России московский футбольный клуб ЦСКА не смог одолеть на своем поле соперников из воронежского «Факела». Матч второго тура группового этапа турнира на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась со счетом 2:0.