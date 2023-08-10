В Пентагоне заявили о наращивании производства артснарядов для передачи Украине

США нарастили выпуск снарядов 155-мм калибра, которые поставляются на Украину, до 24 тыс. в месяц. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга, его заявления транслировал канал C-SPAN.

«Мы также обеспечили быстрый рост производства 155-мм снарядов с примерно 14 тыс. в месяц по состоянию на февраль 2022 года до приблизительно 24 тыс. Мы планируем превысить 80 тыс. в месяц в следующем году», — сказал он.

Райдер добавил, что Вашингтон поставил Киеву более 2 млн артиллерийских снарядов западного образца за время конфликта. Он также сообщил, что США продолжат тесное сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать, что у нее есть всё необходимое для «продолжения борьбы».

24 июля экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, что последний подтвердил нехватку боеприпасов у Пентагона. По словам Трампа, хуже, чем истощение боевого арсенала, может быть только открытое заявление о проблемах в этой сфере.

7 июля Байден объяснил решение поставить Украине кассетные боеприпасы недостаточным количеством артиллерийских снарядов в запасе у США. По его словам, это временный шаг, который должен помочь Киеву продержаться до тех пор, пока не будет произведен достаточный объем вооружений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.