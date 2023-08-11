Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол

Чемпионат России. «Урал» — «Спартак», «Локомотив» — «Крылья Советов»

Сезон в РПЛ постепенно разгоняется, и в нём уже образовалось немало интриг. Почти не осталось команд без набранных и потерянных очков. Одной из таких остается московский «Спартак», который выиграл все пять матчей сезона (три в чемпионате, два в Кубке России) и сейчас лидирует в национальном первенстве. Ему предстоит в пятницу выездная игра с екатеринбургским «Уралом», который также удачно начал турнир — подопечные Виктора Гончаренко идут на четвёртом месте, отставая на четыре очка от первого. А столичный «Локомотив» в субботу примет на своём поле самарские «Крылья Советов», которые также исправно набирают очки даже после многочисленных уходов лидеров в топ-клубы.

11 августа, 18:00, «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург). 12 августа, 15:00, «РЖД Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Теннис

Турниры в Торонто и Монреале

Традиционное августовское турне лучших теннисистов планеты по Северной Америке продолжается. Они постепенно двигаются к начинающемуся в конце лета последнему в сезоне турниру «Большого шлема» — Открытому чемпионату США (US Open). А на этой неделе в Канаде разыгрываются трофеи у мужчин и женщин. Мужчины соревнуются за победу в турнире «Мастерс» в Торонто. У женщин идёт борьба за победу в Монреале. Триумфаторы обоих соревнований получат по 1000 очков в свой рейтинг. В ночь с четверга на пятницу должны определиться участники четвертьфиналов. От России борьбу продолжают Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Даниил Медведев.

11 августа, четвертьфиналы, 18:00 – 00:00. 12 августа: 00:00 – 03:00, четвертьфиналы; 20:00 – 00:00, полуфиналы. 13 августа: 00:00 – 03:00, полуфиналы; 20:30 – 23:00, финалы. Стадион Aviva Centre (Торонто, Канада), IGA Stadium (Монреаль, Канада). Прямые трансляции на ATP и WTA

Шахматы

Кубок мира. Четвёртый и пятый раунды

Один из самых престижных шахматных турниров подходит к своему экватору. Из более, чем 200 участников, уже выбыло большинство. Определились первые гроссмейстеры, попавшие в 1/8 финала по итогам двух классический партий. Остальные станут известны в пятницу, когда в оставшихся матчах четвёртого раунда (1/16 финала) состоятся тай-бреки, которые нужны в ситуации ничьих после двух партий классикой. В них участие принимают три наших шахматиста. Ян Непомнящий играет с молодым 19-летним индусом Нихалом Сарином, Пётр Свидлер встретится с азербайджанцем Ниджатом Абасовым, а Андрей Есипенко сойдется в схватке с ещё одним представителем Индии Гукешем Доммараджу. Уже в выходные состоятся классические партии в следующей стадии, по итогам которых станут известны первые четвертьфиналисты.

11-13 августа, 14:00. Республиканский шахматный центр (Баку, Азербайджан). Прямые трансляции на сайте ФИДЕ

Хоккей

Кубок Республики Башкортостан

Предсезонка в КХЛ в самом разгаре. И в двух крупных республиках — Башкортостане и Татарстане — с богатыми хоккейными традициями на этой неделе проходят два престижных летних выставочных турнира с очень серьёзным составом участников. В Уфе разыгрывается Кубок Республики Башкортостан. Помимо местного «Салавата Юлаева» выступают московское «Динамо», магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Все четыре команды постоянно нацелены на борьбу за самые высокие места, а некоторые поменяли в межсезонье состав и тренеров, поэтому впервые предстанут перед широкой публикой в новом облике.

11 августа: 13:00, «Динамо» — «Автомобилист»; 17:00, «Салават Юлаев» — «Металлург». 13 августа: 10:00, «Металлург» — «Динамо»; 15:00, «Салават Юлаев» — «Автомобилист». «Уфа Арена» (Уфа). Прямые трансляции на «КХЛ Прайм»

Хоккей

Кубок ТАНЕКО

В столице Татарстана свои силы проверяет казанский «Ак Барс», финалист прошлого Кубка Гагарина, совсем немного не дотянувший до трофея. В этом году хозяева турнира примут на своей арене ещё одного вероятного претендента на титул в следующем сезоне — ярославский «Локомотив», а также амбициозный челябинский «Трактор» и всегда стремящийся как минимум в плей-офф астанинский «Барыс».

11 августа: 13:00, «Трактор» — «Барыс»; 19:00, «Ак Барс» — «Локомотив». 13 августа: 12:00, «Трактор» — «Локомотив»; 17:00, «Ак Барс» — «Барыс». «Татнефть Арена» (Казань). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ» и «КХЛ Прайм»