Пентагон подтвердил подготовку в США части военных лидеров мятежников в Нигере

Министерство обороны США подтвердило, что часть военных лидеров мятежников, захвативших власть в Нигере, в свое время проходили американскую подготовку. Об этом 10 августа заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с [разворачивающимися в республике] событиями, проходили в прошлом подготовку США», — заявил он на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

При этом, по его утверждению, между этой подготовкой и их нынешней деятельностью нет никакой связи.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мятежников освободить президента и его семью.

Несколькими днями позже, 8 августа, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Нигер и встретилась с генералом Муссой Салау Барму, самопровозглашенным главой обороны, и тремя полковниками, поддерживающими его.

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Суховерхов объяснил «Известиям» посещение Нуланд Нигера тем, что США опасаются, что новая власть создаст препятствия для ведения американского бизнеса. К тому же после прихода мятежников к власти Вашингтон остерегается, что в том числе будет проиграна гонка с Китаем и Россией в Африке.

Между тем экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут свергнутого президента страны к власти.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.