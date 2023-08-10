В Минздраве сообщили о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде

В результате взрыва на предприятии в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ в четверг, 10 августа.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб», — говорится в сообщении пресс-службы. Добавляется, что восемь человек уже выписаны из стационаров, амбулаторное лечение проходит 56 пострадавших.

В Минздраве также уточнили, что 15 пострадавших в настоящее время проходят лечение в стационаре. Как отметил ранее источник «Известий» пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние 10 человек оценивается как средней степени тяжести.

Взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. На данный момент известно об одном погибшем. Судьба еще 12 человек остается неизвестной.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Директора «Пиро-Росс» задержали по факту взрыва в качестве подозреваемого.