Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщили 10 августа в пресс-службе Театра сатиры.

Церемония прощания с актрисой запланирована на 12 августа в 11:00 мск в Театре сатиры. В 14:30 мск пройдет отпевание в храме Христа Спасителя.

Васильева скончалась на 98-м году жизни во вторник, 8 августа.

Вера Васильева за свою карьеру снялась более чем в 40 картинах и сыграла свыше 60 ролей. За роль Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской» И. Пырьева (1947) артистку наградили Сталинской премией, именно по этой роли она запомнилась зрителям. В театре одной из лучших сыгранных ею ролей была графиня Альмавива в спектакле В. Плучека «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1968).