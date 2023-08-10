В МИД РФ осудили решение США не продлевать вывод из-под санкций помощи Сирии

Решение США не продлевать действие лицензии, выводящей из-под санкций помощь Сирии после землетрясения, вызывает разочарование и требует осуждения, сообщили в МИД РФ 10 августа.

«США вновь расписались в безразличии к нуждам миллионов сирийцев и пренебрежении к насущным задачам по восстановлению критических объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что соответствующие вопросы решаются и будут решаться в рамках прямого диалога ООН с Дамаском без внешнего вмешательства, как это делается во всех страновых кризисных ситуациях.

Министерство также призвало к мобилизации международной поддержки Сирии и к снятию незаконных односторонних западных санкций, которые препятствуют гуманитарной деятельности в стране.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. Стихийное бедствие затронуло также и Сирию.

По данным ВОЗ, число жертв в Сирии составило 8,5 тыс. человек, около 10 тыс. были ранены. В Турции в результате землетрясения погибло 50 783 человека, более 115 тыс. человек пострадали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что санкции, введенные против Сирии, не должны мешать оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от землетрясения.



9 февраля министерство финансов США на полгода вывело из-под санкций против Сирии любые действия для оказания помощи стране после землетрясения.