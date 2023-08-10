Реклама
Прямой эфир
Общество
В Минздраве сообщили о 80 пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде
Мир
В МИД РФ осудили решение США не продлевать вывод из-под санкций помощи Сирии
Мир
В ВСУ пожаловались на неспособность инструкторов Запада подготовить солдат
Мир
Во Львовской области Украины снесли четыре памятника советским воинам
Мир
В МАГАТЭ прокомментировали информацию о сбитом над Энергодаром БПЛА
Мир
Мятежники пригрозили убить президента Нигера в случае интервенции
Мир
Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
Армия
Сальдо сообщил об уничтожении лодки с украинскими военными в Херсонской области
Общество
Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС
Общество
«Желтый» уровень опасности объявлен из-за грозы в Москве и Подмосковье
Общество
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Армия
Ганчев сообщил о выравнивании линии обороны РФ на купянском направлении
Общество
Народную артистку СССР Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище

В МИД РФ осудили решение США не продлевать вывод из-под санкций помощи Сирии

0
Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение США не продлевать действие лицензии, выводящей из-под санкций помощь Сирии после землетрясения, вызывает разочарование и требует осуждения, сообщили в МИД РФ 10 августа.

«США вновь расписались в безразличии к нуждам миллионов сирийцев и пренебрежении к насущным задачам по восстановлению критических объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в в Telegram-канале министерства.

В ведомстве отметили, что соответствующие вопросы решаются и будут решаться в рамках прямого диалога ООН с Дамаском без внешнего вмешательства, как это делается во всех страновых кризисных ситуациях.

Министерство также призвало к мобилизации международной поддержки Сирии и к снятию незаконных односторонних западных санкций, которые препятствуют гуманитарной деятельности в стране.

Беда не приходит в одну: какие регионы пострадали от землетрясения в Турции и Сирии
Стихия унесла жизни полутора тысяч человек, а ее отголоски почувствовали еще в нескольких странах

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от города Газиантеп, расположенного рядом с сирийской границей. Стихийное бедствие затронуло также и Сирию.

По данным ВОЗ, число жертв в Сирии составило 8,5 тыс. человек, около 10 тыс. были ранены. В Турции в результате землетрясения погибло 50 783 человека, более 115 тыс. человек пострадали.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что санкции, введенные против Сирии, не должны мешать оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от землетрясения.

9 февраля министерство финансов США на полгода вывело из-под санкций против Сирии любые действия для оказания помощи стране после землетрясения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023