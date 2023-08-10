В Минпромторге объяснили передачу акций ОСК в управление ВТБ

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил в разговоре с «Известиями» 10 августа, что убытки Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) стали причиной передачи ее акций ВТБ.

ОСК, по его словам, является важнейшим предприятием судостроительной отрасли России, порядка 80% всех военных и гражданских заказов приходится на судостроительный холдинг.

«Но, к сожалению, по разным причинам у корпорации накопился достаточно большой объем финансовых и административных управленческих проблем. ОСК на сегодняшний день идет в убыток. Есть прибыльные площадки, но большинство верфей убыточные, а значит, корпорация не может претендовать на получение кредитных ресурсов», — рассказал Евтухов.

Кроме того, многие частные и государственные заказчики сталкивались со срывами, что и вызвало тревогу с учетом военной части. Поэтому, по словам Евтухова, было принято решение о передаче акций.

При этом Минпромторг сегодня активно помогает ОСК в решении всех возникающих проблем, отметил замглавы ведомства.

«Естественно, мы будем также плотно взаимодействовать с банком и с теми людьми, которые возглавят корпорацию. Минпромторг активно представлен в совете директоров корпорации, но и надо понимать, что задача любого министерства — это государственная политика и нормативно-правовое регулирование в уполномоченных сферах деятельности», — подчеркнул он.

Поэтому Минпромторг совместно с коллегами из ВТБ будет активно работать над необходимыми нормативными решениями, резюмировал Евтухов.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин принял решение передать контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации ВТБ.

Как при этом отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, передача ВТБ государственного пакета акций ОСК будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния судостроительного холдинга. Вместе с тем таким образом предполагается привлечь внебюджетные средства для развития корпорации.

Объединенная судостроительная корпорация была создана в 2007 году.