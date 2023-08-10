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В МАГАТЭ прокомментировали информацию о сбитом над Энергодаром БПЛА

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформированы о том, что накануне в районе Энергодара был перехвачен беспилотник. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило агентство на своем сайте.

«Запорожская АЭС проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что 9 августа рядом с Энергодаром был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу», — говорится в пресс-релизе.

В МАГАТЭ заявили, что инцидент не оказал никакого влияния на безопасность атомной электростанции.

«Никакого воздействия на безопасность ЗАЭС не было, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что ничего на станции не слышали и не наблюдали», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что российские силы перехватили в Энергодаре ударный беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся к Запорожской АЭС. Предположительно, его целью был возможный подрыв отсека с хранением ядерного топлива на территории ЗАЭС.

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В тот же день советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в разговоре с «Известиями» допустил, что Украина будет совершать провокации в отношении ЗАЭС. Кроме того, он назвал киевский режим главной угрозой безопасности электростанции.

В конце июля генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заверил, что состояние ЗАЭС безопасное, уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Он добавил, что Международное агентство по атомной энергии в ходе инспекции не обнаружило взрывных устройств в рабочих зонах электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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