В Подмосковье проходит форум для молодых предпринимателей «Я в деле»

В Московской области проходит всероссийский форум наставников молодежной программы обучения предпринимательству «Я в деле». Кадры с места событий появились в распоряжении «Известий» 10 августа.

Для молодых предпринимателей организовали палаточный выезд. На форум съехалась молодежь со всех регионов. Вожатый Константин Евдокимов рассказал о своей роли на форуме.

«Я курирую свою команду, помогаю участникам развиваться, получать новые знания, контролирую», — поделился он.

Перед участниками форума выступил лидер партии «Новые люди» и депутат Госдумы Алексей Нечаев.

«Все у вас приключения в этом путешествии наставника, они впереди. Теперь только вперед и к мастерству, к следующим шагам!» — сказал он.

К молодым предпринимателям обратилась и Татевик Карабекян — заместитель директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ.

«Здесь очень важно, что каждый из вас, действительно, может быть наставником для своих же сокурсников, для тех, кто только выбирает свой путь», — отметила она.

Проект «Я в деле» реализуется по инициативе партии «Новые люди», благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Минобрнауки РФ, Росмолодежи и мэрии Москвы.

Накануне на Сахалине начал работу Всероссийский молодежный форум «ОстроVа». На открытии выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он выразил уверенность в том, что инициативная молодежь на форуме сумеет найти необходимую поддержку для реализации своих идей.